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ВВС Турции нанесли удар по базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в сирийской провинции Хасеке. Сведений о жертвах в результате удара пока нет.

Как передаёт телеканал al-Mayadeen , турецкие самолёты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия на северо-востоке Сирии.

Государственный сирийский телеканал Ikhbariya сообщает о турецкой атаке против SDF в деревне Телль-Тавиль в окрестностях аль-Маликии.

Как писал News.ru, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии для «создания зоны безопасности». В начале сентября он также говорил, что Анкара решительно настроена зачистить эти территории в соседней стране.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва признаёт «абсолютно законными» интересы безопасности Анкары в северо-восточном регионе Сирии. До этого Россию и Турцию уличили в подписании секретных договорённостей по Сирии.

Планы Эрдогана зачистить именно северо-восток страны (а, например, не контролируемую джихадистами провинцию Идлиб на северо-западе страны) вписываются в политику Анкары по борьбе с курдским населением. Последнему Турция долгие годы отказывает в праве на автономию и проводит репрессии в отношении национальных объединений вроде Рабочей партии Курдистана.