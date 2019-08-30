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Москва признаёт абсолютно законными интересы безопасности Турции в северо-восточном регионе Сирии. Анкара хочет создать подконтрольную зону в указанной части арабской республики, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция хочет обеспечивать там (на северо-востоке Сирии— ред.) свои интересы безопасности. Президент Путин подтвердил, что мы признаём эти интересы абсолютно законными, —цитирует дипломата телеканал « Россия-1 ».

Руководитель ведомства добавил, что Кремль одобряет достижение договорённостей, учитывающих уважение независимости и территориальной целостности Сирии.

Ранее News.ru сообщал, что первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал США за несогласованный с Россией авиаудар в сирийской провинции Идлиб. Он отметил, что данный инцидент характеризует отношение Вашингтона к своим союзническим обязательствам и совместной борьбе с террористами.