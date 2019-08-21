Россию и Турцию уличили в подписании секретных договорённостей по Сирии. Соответствующее утверждение прозвучало в турецком парламенте. Заместитель председателя главной оппозиционной силы страны — Народно-республиканской партии — Унал Чевикоз получил документацию, подтверждающую факт непубличных соглашений между сторонами. Согласно этим данным, Москва допускает нападения лояльных Турции сил на курдские военизированные формирования.
Чевикозу удалось раздобыть соответствующие данные благодаря депутатскому запросу,
Соответствующий запрос Чевикоз, как сообщается, отправлял ещё в мае этого года. Он был адресован министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, однако ответа на него не последовало.
Оппозиционный депутат не преминул обвинить турецкое правительство во вмешательстве во внутреннюю политику Сирии и запросил информацию о возможной дате прямого контакта с сирийским режимом, о мерах безопасности, которые предпринимаются против проникновения террористических групп в Турцию, о процессе фильтрации радикальных группировок от умеренных. Запрос Чевикоза последовал в связи с неоднократными угрозами турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в одностороннем порядке начать наступление на курдские военизированные формирования в Северной Сирии. Пока что турецкое руководство, похоже, сосредоточилось на том, чтобы заручиться поддержкой международных игроков для своих военных операций. Российская сторона, скорее всего, против таких шагов возражать не будет. Такой уровень понимания между Анкарой и Москвой возник благодаря нерешительности американских властей.
Nordic Monitor предполагает, что Чевикоз узнал о секретной сделке благодаря своим обширным контактам в турецком Министерстве иностранных дел, где он служил в течение многих лет.
Идлиб является единственным крупным регионом в Сирии, который всё ещё контролируется вооружёнными формированиями оппозиции. В мае 2017 года Россия, Турция и Иран договорились о создании зон деэскалации в провинциях Дераа, Восточная Гута, Хомс и Идлиб. Турция была заинтересована в сохранении своего влияния, прежде всего в Идлибе. Когда в этом регионе сирийское правительство попыталось начать наступление, президенты России и Турции встретились в Сочи 17 сентября 2018 года и приняли договорённости о формировании демилитаризованной зоны в провинции, глубина которой должна была составить 15–20 километров. В соответствии с этой сделкой, Турция разместила не только свои силы в Идлибе, но и установила наблюдательные посты, чтобы предотвратить эскалацию между сирийскими правительственными силами и повстанцами.
Обострение
Последние события говорят о том, что идлибская история приближается к своей кульминации.