Россию и Турцию уличили в подписании секретных договорённостей по Сирии. Соответствующее утверждение прозвучало в турецком парламенте. Заместитель председателя главной оппозиционной силы страны — Народно-республиканской партии — Унал Чевикоз получил документацию, подтверждающую факт непубличных соглашений между сторонами. Согласно этим данным, Москва допускает нападения лояльных Турции сил на курдские военизированные формирования.

Чевикозу удалось раздобыть соответствующие данные благодаря депутатскому запросу, сообщает Nordic Monitor. Оппозиционный депутат сообщил, что Турция и Россия договорились о выводе турецких войск и техники из сирийской провинции Идлиб, которая находится под контролем оппозиционных формирований. Её сдача необходима сирийской правительственной армии, которая хотела бы вернуть себе абсолютно всю территорию Арабской Республики. По информации, полученной Чевикозом, взамен Россия согласилась закрыть глаза на нападения со стороны протурецких сил — в частности, речь идёт об отдельных частях «Свободной сирийской армии» — на курдские военизированные формирования, удерживающие северо-восточные районы Сирии. Они рассматриваются официальной Анкарой как террористические.

Соответствующий запрос Чевикоз, как сообщается, отправлял ещё в мае этого года. Он был адресован министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, однако ответа на него не последовало.

Мевлют Чавушоглу Xinhua/Global Look Press

Оппозиционный депутат не преминул обвинить турецкое правительство во вмешательстве во внутреннюю политику Сирии и запросил информацию о возможной дате прямого контакта с сирийским режимом, о мерах безопасности, которые предпринимаются против проникновения террористических групп в Турцию, о процессе фильтрации радикальных группировок от умеренных. Запрос Чевикоза последовал в связи с неоднократными угрозами турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в одностороннем порядке начать наступление на курдские военизированные формирования в Северной Сирии. Пока что турецкое руководство, похоже, сосредоточилось на том, чтобы заручиться поддержкой международных игроков для своих военных операций. Российская сторона, скорее всего, против таких шагов возражать не будет. Такой уровень понимания между Анкарой и Москвой возник благодаря нерешительности американских властей.

Nordic Monitor предполагает, что Чевикоз узнал о секретной сделке благодаря своим обширным контактам в турецком Министерстве иностранных дел, где он служил в течение многих лет.

Идлиб является единственным крупным регионом в Сирии, который всё ещё контролируется вооружёнными формированиями оппозиции. В мае 2017 года Россия, Турция и Иран договорились о создании зон деэскалации в провинциях Дераа, Восточная Гута, Хомс и Идлиб. Турция была заинтересована в сохранении своего влияния, прежде всего в Идлибе. Когда в этом регионе сирийское правительство попыталось начать наступление, президенты России и Турции встретились в Сочи 17 сентября 2018 года и приняли договорённости о формировании демилитаризованной зоны в провинции, глубина которой должна была составить 15–20 километров. В соответствии с этой сделкой, Турция разместила не только свои силы в Идлибе, но и установила наблюдательные посты, чтобы предотвратить эскалацию между сирийскими правительственными силами и повстанцами.

Stringer/Xinhua/Global Look Press

Обострение началось в этом месяце, когда 19 августа армия президента Башара Асада начала активную фазу наступления на расположенный в Идлибе город Хан-Шейхун, контролируемый повстанцами с 2014 года. В тот же день сирийский МИД обвинил Турцию в оказании военной помощи боевикам, связанным с остатками группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Дипломатическое ведомство утверждало, что Анкара направила в Идлиб колонну с оружием и боеприпасами, чтобы спасти разгромленные банды террористов. Как известно, в тот день армейская колонна турецких ВС была обстреляна, когда направлялась на укрепление наблюдательного поста под номером девять. Конвой, как сообщалось, двигался по трассе Алеппо — Дамаск. Удар, по заявлению турецкого оборонного ведомства, нанесла сирийская правительственная авиация. В результате погибли три человека и пострадали 12, как заявили в Анкаре. В Турции обращали внимание на то, что российская сторона была оповещена о перемещении конвоя, цель которого, очевидно, была не в снабжении оппозиции, а в предотвращении окружения турецких военных.

Последние события говорят о том, что идлибская история приближается к своей кульминации.