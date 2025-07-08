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08 июля 2025 в 17:28

Россияне пострадали из-за мотоциклиста в Турции

TRT Haber: трое россиян пострадали в ДТП с мотоциклистом в турецкой Анталье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трое граждан России получили травмы в результате ДТП в турецком городе Анталья, сообщил местный телеканал TRT Haber. По данным авторов, в россиян врезался мотоциклист, не справившийся с управлением.

Отмечается, что мотоцикл перевернулся после резкого торможения, когда водитель попытался избежать наезда на туристов, переходивших пешеходный переход. Отмечается, что среди пострадавших туристов есть 11-летний мальчик, сам мотоциклист также получил травмы. Все они были госпитализированы, пишут авторы.

Ранее пресс-служба управления Госавтоинспекции по Свердловской области сообщила, что автомобиль Lexus рухнул с моста в Нижнем Тагиле, три человека — водитель и две пассажирки — погибли. Инцидент произошел около 00:40 в ночь на 8 июля (22:40 7 июля мск).

До этого в Башкирии в Стерлитамакском районе на регулируемом перекрестке столкнулись две машины, в результате погибли три человека. Как уточнил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов, авария произошла на 135-м километре автодороги Уфа — Оренбург.

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