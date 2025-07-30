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30 июля 2025 в 12:13

Разрушительное землетрясение может резко сократить турпоток на Камчатку

Вице-президент АТА Мкртчян: турпоток на Камчатку сократится на 20–25%

Фото: Chen Chang/XinHua/Global Look Press

Туристический поток на Камчатку сократится на 20–25% после мощного землетрясения, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, в ближайшие две-три недели отдыхающие будут наблюдать за ситуацией в регионе и, если не будет новых катаклизмов, то возобновят бронирования.

Турпоток [на Камчатку] снизится процентов на 20–25. Обычно в таких случаях, когда происходят подобные явления, люди притормаживают покупки, смотрят за ситуацией, как правило, две-три недели смотрят. Если не будет никаких афтершоков, цунами и прочего, то люди начинают потихоньку возобновлять бронирование, — сказал Мкртчян.

Он добавил, что турагенты всегда предупреждают клиентов о сейсмоопасных направлениях. По словам вице-президента АТА, на Камчатке регулярно происходят землетрясения, однако не такие сильные.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения несколько человек обратились за медицинской помощью. По данным министра здравоохранения региона Олега Мельникова, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, без тяжелых травм.

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