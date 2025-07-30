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30 июля 2025 в 10:45

Выдача автокредитов в России резко упала

Объем выданных автокредитов в России снизился на 43% за год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во втором квартале 2025 года в России выдали 253,3 тысячи автокредитов — на 43,2% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Аналитики связывают снижение с высокой базой 2024 года и последствиями падения выдач в конце прошлого и начале текущего года.

После рекордно низких показателей предыдущего квартала, во втором квартале 2025 года выдача автокредитов стабилизировалась и даже выросла. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По сравнению с первым кварталом 2025 года, объем автокредитования вырос на 22,5%. В январе–марте россияне оформили 206,7 тысячи таких займов. Максимальные показатели зафиксированы в Московской области (16,58 тысяч кредитов), Москве (16,4 тысяч), Татарстане (104,2 тысячи), Санкт-Петербурге (1,92 тысячи) и Краснодарском крае (11,58 тысяч).

Сильнее всего автокредитование росло в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) — на 35,7% за квартал. В Удмуртии прирост составил 33,6%, в Оренбургской области — 30%, в Саратовской — 27,5%, в Пермском крае — 26,3%. В Москве и Петербурге темпы роста — 14,1% и 24,6% соответственно.

Ранее Сбербанк пересмотрел прогнозы по кредитованию в сторону снижения: рост розничных кредитов в 2025 году теперь ожидается на нулевом уровне против апрельского прогноза в плюс 5%, а корпоративного — в диапазоне 7–9% вместо прежних 9–11%. Несмотря на общее ухудшение показателей, банк рассчитывает, что его розничный портфель будет расти быстрее рынка, а корпоративный — в соответствии с отраслевыми тенденциями.

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