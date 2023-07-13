Обыграет ли один Эрдоган весь Конгресс США Президент Турции еще удивит своими решениями

Фото: Turkish Presidency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Характерная деталь видеокартинки недавнего саммита НАТО: на фоне всеобщего театрального энтузиазма, названного нашими телевизионщиками «карнавалом», выделялся мрачно-сосредоточенный Реджеп Тайип Эрдоган. Не исключено, что в тот момент он раздумывал над последствиями своей только что объявленной сделки вокруг вступления Швеции в НАТО. Уже тогда было ясно: это только начало, а не конец игры.

Турция решила подстраховаться

Турецкий президент, который тормозил шведский атлантизм требованием к Стокгольму прекратить поддерживать курдских активистов, на самом финише торга захотел еще и гарантий вступления его страны в ЕС. Естественно, такая излишне высокая ставка не сработала. Но Эрдоган получил заверения, что в обмен на ратификацию протокола о приеме Швеции в Североатлантический альянс Евросоюз продлит соглашение о присоединении Анкары к Таможенному союзу и одобрит безвиз. Таким образом, Турция делает новый шаг навстречу своей давней европейской мечте. А заодно Эрдоган получил обещание от американского руководства дать зеленый свет поставкам истребителей F-16, которые несколько лет назад были заморожены.

Надо сказать, что компромисс, достигнутый при непосредственно участии генсека НАТО Столтенберга, был подан с большой помпой. Однако, видимо, опытный политик Эрдоган решил подстраховаться, прекрасно понимая, с кем имеет дело.

В результате в Анкере не побежали вприпрыжку ратифицировать протокол, передав документ на рассмотрение парламента. Да вот беда: на этой неделе турецкий парламент — меднжлис — уходит на каникулы. Так что обещанное рассмотрение состоится только осенью. Может, даже в октябре. Таким образом, Эрдоган получает время для дальнейших политических маневров на случай, если западные партнеры в некоторых щепетильных вопросах включат заднюю скорость. Стороны слишком хорошо знают друг друга.

Фото: Ak Party Office/Global Look Press Встреча лидеров НАТО

Эрдоган против греческого лобби

Не успели, как говорится, высохнуть чернила под тройственным соглашением, как вдруг выяснилось, что немалая часть американских конгрессменов оказалась им разочарована. Американские конгрессмены стали активно ставить под вопрос решение о возможности поставок туркам истребителей.

У этой сделки вообще запутанная история. Изначально речь шла о более современных самолетах F-35, но конгресс, возмущенный покупкой турками российской системы ПРО С- 400 (деньги мимо американского кармана), наложил на такую продажу вето. На самом деле в игре активно участвовало так называемое влиятельное греческое лобби, искавшее повод не усиливать военный потенциал исторического противника — турок.

Собственно, история повторяется сейчас вопреки расхожей присказке отнюдь не как фарс. Вновь выступают прогреческие силы в конгрессе. Причем речь идет уже о менее современных истребителях F- 16. Более того, стал обсуждаться план параллельной поставки грекам в качестве компенсации истребителей последнего поколения F-35. А это может вызвать возмущение уже в Анкаре.

Однако сейчас по следам недавней карабахской войны против турок может начать играть и проармянское лобби, также обладающее за океаном немалым влиянием. А впереди президентские выборы, когда каждая позиция национальных общин будет на вес золота.

Торг явно продолжится

Конечно, выбор у Эрдогана незначительный. Можно было бы попробовать купить российские Су-57 или хотя бы сделать вид, что такая сделка возможна, но это грозит серьезными осложнениями в НАТО. Неплохо себя зарекомендовали французские истребители Rafalе, но отношения с Макроном у Эрдогана на нуле. Есть еще шведские истребители, но проблема протокола о вхождении этой страны в НАТО пока не решена. И может еще стать фактором торга. Так что Эрдогану было о чем задуматься в Вильнюсе.