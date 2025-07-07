Россия заявила Швеции протест из-за атаки на торгпредство в Стокгольме МИД России заявил протест шведскому дипломату из-за атаки БПЛА на торгпредство

Временный поверенный в делах Швеции Й. Седерберг в понедельник, 7 июля, был вызван в МИД России, сообщила пресс-служба министерства. Ему заявили решительный протест в связи с атакой дрона на торговое представительство РФ в Стокгольме.

7 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Королевства Швеция в Российской Федерации Й. Седерберг. Шведской стороне был заявлен решительный протест, — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что в ночь на субботу, 5 июля, БПЛА атаковал торговое представительство России в Стокгольме. По данным министерства, на территорию диппредставительства «был сброшен контейнер с краской».

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Министерство иностранных дел РФ вызовет посла Швеции в связи с повторным нападением на торговое представительство.

Еще одно нападение на торгпредство России в Швеции произошло 17 июня. Тогда дрон также сбросил пакет с краской перед входом в здание. В посольстве отметили, что эта атака продолжила череду аналогичных нападений, ставящих под угрозу безопасность сотрудников.