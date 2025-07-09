В Европе рассказали, что мешает достигнуть мира в конфликте на Украине

В Европе рассказали, что мешает достигнуть мира в конфликте на Украине Полковник Бо: мир на Украине наступит, когда США признают позицию России

Участники переговоров по Украине игнорируют реальные обстоятельства конфликта и не учитывают позицию России, заявил на своем YouTube-канале экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо. Вместо этого Запад следует собственным интересам, не учитывая реальность.

Проблема в том, что с самого начала в администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя. Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят. Но это никто не делает. Следствием этого стали многочисленные планы мира, которые полностью игнорируют позицию России, — уточнил эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что созданная Парижем и Лондоном «коалиция желающих» по поддержке Украины служит ярким сигналом того, что Европа не оставит Киев в трудный момент. Политик подчеркнул: этот союз демонстрирует, что европейцы намерены всегда поддерживать украинцев.

Также Министерство обороны США приняло решение приостановить поставки определенных видов вооружений Украине. Речь идет о тысячах боеприпасов для гаубиц, более чем 100 управляемых ракетах Hellfire и свыше 250 ракетах GMLRS, а также ЗРК Stinger и боеприпасах для ЗРК Patriot.