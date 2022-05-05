Неужто Блинкен лично замирил Ереван и Баку Не исключено, что Мирзоян удостоился классического поцелуя Иуды

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото Brendan Smialowski/AP/ТАСС

На фоне американских угроз максимально ослабить Россию, нанести ей руками украинских марионеток поражение и таким образом восстановить тотальный Pax Americanа, за океан с дружеским визитом отправился министр иностранных дел Армении, которая считается союзником Москвы. Во всяком случае такие уверения традиционно звучат из Еревана, когда к Москве обращаются с очередной просьбой.

Впрочем, Арарат Мирзоян — политик из «гнезда Сороса», долго строивший карьеру на сотрудничестве с американскими неправительственными организациями, поэтому он желанный собеседник для штатовского госсекретаря Энтони Блинкена. Того самого, который в Киеве только что обещал максимально наращивать поставки тяжёлого вооружения на Украину. Оба министра завершили беседу подписанием вполне нейтрального документа «О сотрудничестве в области гражданской атомной энергетики», хотя очевидно, что сами переговоры вышли далеко за рамки энергетических программ. Тем более что как раз на средства России в Армении очень хотели бы расширить и модернизировать действующую АЭС.

Весьма характерно, что Мирзоян, если верить официальному коммюнике, тепло благодарил в лице Блинкена Соединённые Штаты Америки за помощь в урегулировании карабахского конфликта. По мнению армянского министра, США сыграли позитивную роль в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Тем не менее почти за 20 лет своей деятельности она так и не смогла предложить вариант выхода из долговременного конфликта на Южном Кавказе.

Понятно, что у дипломатии свои законы и ритуалы, а Армения вполне суверенное государство. Вот только почти одновременно с такими расшаркиваниями в Вашингтоне появилась информация о намерении «неких сил» вновь раскачать ситуацию вокруг Карабаха, осложнить положение контингента российских миротворцев, присутствие которых не только спасает Армению от фатальных последствий возобновления вооружённого противостояния, но и позволяет сохранить контроль над частью территории Карабаха. А сверхзадачей такой планируемой провокации была бы попытка отвлечь внимание России, проводящей операцию против украинских нацистов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Причём место, где планируются такие отвлекающие акции, не является большим секретом, видимо, и для господина Мирзояна, который опять-таки с благодарностью воспринял заявление Блинкена о том, что США — преданный друг Армении. Весьма характерно, что возвращение министра на родину совпало с нарастанием уличных беспорядков в Ереване, которые стали принимать просто форму очередной «цветной революции», особенно когда мосты стали перекрывать бетономешалками. Не исключено, что сам Мирзоян удостоился классического поцелуя Иуды, а «заокеанские друзья» лишний раз дали понять, что теория управляемого хаоса — их лучший инструмент для вразумления партнёров.

К слову, Мирзоян в числе прочих благодарностей отметил заслуги США в нормализации отношений Армении с соседней Турцией. Вот только почти в это же время, как назло, турецкие власти закрыли воздушное пространство для пролёта лайнеров армянской гражданской авиации в Европу. А потому рейсы в Париж и Марсель пришлось отложить. Похоже, политика кнута и пряника проводится партнёрами в отношении Армении исключительно последовательно.

Да, Мирзоян встретился за океаном ещё и с управляющим директором USAID Самантой Пауэр. И в этом нет ничего удивительного. Посольство США в Ереване одно из самых больших, а разного рода НКО чувствуют там себя как дома.