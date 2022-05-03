Мирзоян и Нуланд обсудили ситуацию в Карабахе на встрече в Вашингтоне

Виктория Нуланд / Фото Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с замгоссекретаря США Викторией Нуланд в Вашингтоне, где они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте армянского внешнеполитического ведомства. В ходе диалога глава МИД страны отметил важность возобновления работ Минской группы ОБСЕ.

Мирзоян и Нуланд обменялись мнениями о вопросах региональной безопасности и стабильности. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых между лидерами Армении и Азербайджана в Сочи и Брюсселе, ситуацию в Нагорном Карабахе, а также процесс начала переговоров для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили гуманитарные вопросы, в частности, освобождение армянских военнопленных и сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

МИД страны подчеркнул, что с 2019 года армяно-американские отношения вышли на новый стратегический уровень диалога.

По инициативе российской стороны 13 мая в Душанбе состоится встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна с российским и азербайджанским коллегами Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым. После визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву Мирзоян подтвердил позицию Еревана по заключению мирного договора с Азербайджаном для установления регионального мира и стабильности.

В начале апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых переговоров стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.

Однако 1 мая Минобороны Азербайджана заявило о произошедшем 30 апреля обстреле с территории Армении позиций ВС республики на границе.