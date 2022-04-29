Главы МИД России, Азербайджана и Армении встретятся в Душанбе

Арарат Мирзоян / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретится с российским и азербайджанским коллегами Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым 13 мая в Душанбе, сообщает пресс-служба МИД Армении по итогам телефонных переговоров армянского и российского министров. Отмечается, что встреча состоится по инициативе российской стороны.

Министр [иностранных дел Армении Арарат] Мирзоян согласился с предложением российской стороны о проведении трёхсторонней встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана в ходе заседания Совета министров СНГ, которое состоится в Душанбе 13 мая, — говорится на сайте ведомства.

Также в сообщении подчёркивается, что армянский министр подтвердил позицию Еревана по заключению мирного договора с Азербайджаном для установления регионального мира и стабильности. Стороны также выразили удовлетворение итогами визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву.

Ранее Алиев заявил, что проведёт следующую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе. Глава государства отметил, что собирается подписать c Европейским союзом новый документ. Президент высоко оценил роль ЕС в урегулировании карабахского конфликта. При этом он подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ «фактически не функционирует».

В начале апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых переговоров стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.