Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций военных на границе

Военнослужащий азербайджанской армии / Фото Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении 30 апреля позиций вооружённых сил республики на границе, передаёт ТАСС. Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал.

30 апреля вечером подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в населённом пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района на госгранице, обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в селе Зейлик Кельбаджарского района, — говорится в сообщении ведомства.

В начале апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых переговоров стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.