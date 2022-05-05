Ереван — Вашингтон: отношения Армении и США становятся всё ближе Глава МИД Армении посетил Вашингтон, где договорился о поддержке в атомной энергетике и борьбе с коррупцией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото Brendan Smialowski/AP/ТАСС

Армения, которую традиционно принято считать опорой России в Закавказье, усиленно диверсифицирует сотрудничество с разными странами, пытаясь стать чем-то вроде поплавка на беспокойной воде южнокавказского региона. Правительство Никола Пашиняна, в то время как Армению трясёт от протестов и уличных маршей, а главная трасса страны Ереван — Севан перекрыта грузовиками недовольных, старается наладить отношения не только с Азербайджаном и Турцией, но и с Брюсселем, а также с США. Таким образом, Россия для Еревана должна стать лишь одной из опор стабильности, и не исключено, что не самой важной, особенно если Америка, пока Москва отвлечена спецоперацией на Украине, сумеет серьёзно обосноваться в Армении.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на этой неделе встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с Самантой Пауэр, управляющим директором Агентства США по международному развитию (USAID), которое прекратила работу в России более 10 лет назад.

В ходе диалога Армения и США подтвердили свою приверженность укреплению двусторонних отношений по всем направлениям, — сказано в пресс-релизе по итогам встреч Мирзояна в Вашингтоне.

Обе встречи, и с Блинкеном и с Пауэр, достаточно примечательны. Так, в Госдепартаменте США Мирзоян и Блинкен подписали, в частности, Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в ядерной области. Собственно, главным партнёром в области атомной энергетики у Армении всегда была Россия, которая ранее модернизировала Мецаморскую АЭС, дающую более четверти всей электрогенерации страны.

Напомним, что в планах Армении — возвести ещё одну АЭС. Ранее по умолчанию подразумевалось, что этим займется Росатом, однако в нынешней ситуации США вполне могут попробовать занять эту нишу. Тем более что в 2019 году армянская миссия USAID уже предложила Еревану свой план энергетического развития, основанный на зелёной энергетике и применении в ядерной энергетике малых модульных реакторов (ММР) мощностью до 300 МВт — их можно ставить на небольших площадках, где не поместится полноформатная АЭС. Однако ММР в основном используются как резервные мощности и не могут служить полноценной заменой АЭС.

Армянская АЭС Stratocles/wikimedia.org

Мы ценим поддержку Соединёнными Штатами наших реформ. Армения также ценит поддержку, которую оказывают США развитию армянского энергетического сектора, — заявил Мирзоян.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, в свою очередь, что Вашингтон намерен укреплять отношения с Ереваном «в соответствии с нашими общими демократическими ценностями и продолжением сотрудничества в программе реформ в Армении».

Глава управления по связям с США МИД Армении Армен Еганян, выступая на армянском радио «Азатутюн», отметил, в свою очередь, что меморандум о сотрудничестве «создаёт возможность использовать американские знания и наработки».

В результате у нас должна быть более безопасная АЭС и энергетика Армении в целом, — резюмировал дипломат.

Председатель комиссии по внешним связям парламента Армении, депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян также отреагировал на результаты поездки главы МИД страны в США. По словам политика, сегодня «Армении нужны сильные, влиятельные союзники, визит министра иностранных дел в США был очень позитивным».

Что касается USAID, то на встрече Мирзояна и Пауэр речь также шла о развитии отношений Вашингтона и Еревана. В частности — о программах по борьбе с коррупцией, о реформировании судебной системы и патрульной полиции. Кроме того, как сообщалось в пресс-релизе по итогам встречи, они обсудили инновационные программы развития, реализуемые USAID в Армении «для содействия демократическому развитию страны, экономическому росту, укреплению энергетической безопасности и реализации реформ в социальной сфере».

Что интересно, пока глава МИД Армении был в США, делегация Национальной гвардии штата Канзас посетила Ереван.

США полагают, что Россия увязла на Украине, и планируют этим воспользоваться, укрепив своё влияние на постсоветском пространстве. В этом ключе идёт и развитие отношений с Ереваном, — заявил NEWS.ru доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.

Отношения Армении и США в нынешней ситуации могут развиваться и по такому направлению, как усиление сотрудничества с НАТО. Среди целей американской внешней политики эксперт видит и то, что армянскую сторону могут пытаться уговорить выйти из ОДКБ, что окажется сильным ударом по России.

Кроме того, считает эксперт, Вашингтон хочет предложить Еревану решать вопрос урегулирования в Карабахе вместе с ЕС и США, и тем самым выдавить Москву из процесса. Также Вашингтон может предложить свой проект по Карабаху, чтобы заместить им соглашения России, Азербайджана и Армении, достигнутые в ноябре 2020 года.

Военнослужащие Азербайджана на фоне ущелья Дашалты Сергей Булкин/NEWS.ru

Неважно, насколько американский проект будет реализуем, главное — вытеснить Россию, — отметил собеседник NEWS.ru.

Арарат Мирзоян в ходе визита в США, кстати, встретился и с замгоссекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд. На встрече как раз и шла речь о карабахском урегулировании.