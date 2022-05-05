Требующие отставки Пашиняна оппозиционеры вновь перекрыли ряд улиц Еревана

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В Армении участники оппозиционных протестов, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, снова перекрыли несколько улиц в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV. Они также обратились к гражданам с призывом присоединиться к их борьбе.

При этом сообщается о том, что полиция начала задерживать участников акций неповиновения. Так, на окраине столицы приехавшие на место акции полицейские усадили в машины несколько протестующих.

Акции протеста проводятся оппозицией по всей Армении с 25 апреля. 1 и 2 мая на митинги в Ереване вышли тысячи граждан страны. Поводом для недовольства послужили высказывания премьер-министра Пашиняна, который заявил, что международная общественность призвала Армению «снизить планку» в отношении статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В результате оппозиция обвинила главу кабмина в желании «сдать Карабах» и потребовала его отставки. Противники премьер-министра заявляют, что его политика ведёт не только новыми уступками, но и может стоить потери государственности.

Ранее митингующие прорвались на территорию Министерства иностранных дел Армении. Полиция в итоге оттеснила протестующих от правительственного здания. Служба нацбезопасности Армении утверждает, что участники акции планируют захватить здание парламента.