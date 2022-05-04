Митингующие прорвались на территорию Министерства иностранных дел Армении, сообщает RT. Полиция пытается выдавить протестующих от правительственного здания. Служба нацбезопасности Армении утверждает, что протестующие планируют захватить здание парламента.
Оппозиционеры анонсировали, что с утра 5 мая акции неповиновения продолжатся, они будут более масштабными, а вечером на площади Франции пройдет традиционный митинг. Организаторы призвали проводить акции также жителей регионов.
Ранее стало известно, что Армения столкнулась с очередным витком уличных манифестаций, участники которых требуют от Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последние дни усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.