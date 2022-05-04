Оппозиционеры в Ереване прорвались на территорию МИД

Фото Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

Митингующие прорвались на территорию Министерства иностранных дел Армении, сообщает RT. Полиция пытается выдавить протестующих от правительственного здания. Служба нацбезопасности Армении утверждает, что протестующие планируют захватить здание парламента.

Оппозиционеры анонсировали, что с утра 5 мая акции неповиновения продолжатся, они будут более масштабными, а вечером на площади Франции пройдет традиционный митинг. Организаторы призвали проводить акции также жителей регионов.

Ранее стало известно, что Армения столкнулась с очередным витком уличных манифестаций, участники которых требуют от Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последние дни усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.