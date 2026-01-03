Названа возможная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле ТАСС: заседание Совбеза ООН по Венесуэле может пройти 4 или 5 января

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле может состояться 4 или 5 января, сообщил ТАСС источник в организации. По его словам, сейчас ожидается подтверждение от председателя Совбеза.

Это произойдет либо в воскресенье, либо в понедельник. Ожидается подтверждение от председателя, — сказал источник.

Ранее обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман заявил, что после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными в международной политике наметилась тенденция на двойные стандарты. Он привел в пример операции Китая против Тайваня и России в отношении Украины.

До этого стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает действия США в Венесуэле опасным прецедентом. По словам генсека, операция Вашингтона может иметь тревожные последствия для всего региона.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что удар США по Каракасу нацелен на восстановление американского влияния в Латинской Америке. По его словам, военная операция стала ответом на неудачные попытки Вашингтона организовать политический переворот в Венесуэле.