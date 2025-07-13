Макрона обвинили в оскорблении Стармера и британской нации Daily Express: Макрон унизил Стармера, превратив Британию в хаб для мигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг премьер-министра Великобритании Кира Стармера серьезному унижению во время недавнего визита, пишет таблоид Daily Express. Издание утверждает, что тон главы европейского государства был оскорбительным, особенно на фоне обсуждения миграционного кризиса.

По версии Express, Макрон стремился превратить Великобританию в «хаб» для мигрантов, защищая от их потока страны ЕС. Кульминацией унижения, как пишет издание, стало заявление президента о передаче Лондону знаменитого гобелена из Байе. Этот исторический артефакт изображает завоевание Англии Вильгельмом Норманнским, что в данном контексте было представлено как глубоко символичный жест. Тон публикации задает резкая цитата:

Король Этельстан никогда бы не позволил сыроеду-обезьяне диктовать условия. Но, конечно же, наша собственная повинующаяся обезьяна, Кир Стармер, именно это и сделал, — говорится в тексте.

Автор статьи в Daily Express делает мрачный вывод: визит Макрона еще больше дискредитировал Brexit и унизил нацию. По мнению журналиста, истинной целью президента Франции было именно это публичное «издевательство» над британским лидером и его политикой.

Ранее читатели таблоида Daily Mail уличили Макрона во флирте с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия в Великобритании. В комментариях к материалу, посвященному банкету в честь визита лидера Пятой республики и его супруги Брижит, пользователи осудили то, как он вел себя в общении с женой принца Уильяма.