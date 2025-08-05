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05 августа 2025 в 22:27

Легенду «Крестного отца» госпитализировали из-за проблем с сердцем

Ansa: режиссера «Крестного отца» Копполу госпитализировали в римскую больницу

Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Фото: Lionel Guericolas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола был доставлен в больницу «Тор Вергата» в Риме. Вероятной причиной госпитализации стали проблемы с сердцем, сообщает Corriere della Sera.

Коппола находится в Италии с середины июля. Там он представлял свой новый фильм «Мегалополис». 86-летний режиссер, известный по легендарной саге «Крестный отец», мог обратиться в клинику для кардиологического обследования. Точные детали его состояния пока не раскрываются.

Коппола — один из самых влиятельных режиссеров в истории кино. Он является лауреатам премий «Оскар» и «Золотая пальмовая ветвь».

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о госпитализации певца Александра Розенбаума. По данным канала, артист находится в одной из клиник Москвы, где лечится от инфекционного заболевания. Как сказано в публикации, накануне состояние знаменитости ухудшилось, поэтому его экстренно увезли в клинику. Музыканта положили в одно из лучших отделений, он находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого стало известно, что исполнитель Юрий Антонов не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за очередного приступа болей в ногах. За него награду забрал его близкий друг Владимир Ильичев. После этого музыкант опроверг эту информацию. Между тем он признался о боли в колене.

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Рим
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