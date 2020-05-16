Индия решила стать международным хабом по обслуживанию и ремонту самолётов

https://static.news.ru/photo/90684262-9784-11ea-871a-fa163e074e61_660.jpg Нирмала Ситараман Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Индия намерена стать международным центром по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники. Для этого власти оптимизировали налоговый режим, заявила министр финансов Индии Нирмала Ситараман.

Индия может стать привлекательным рынком для иностранных авиакомпаний, которые могут проводить здесь техобслуживание. Это будет возможно и для военных, и для гражданских судов, — отметила она в эфире национальных телеканалов.

Кроме того, власти намерены увеличить количество аэропортов мирового класса в Индии. Для развития 12 аэропортов предлагается механизм государственно-частного партнёрства.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в целом власти планируют выделить финансовую помощь в размере 20 трлн рупий (около $265 млрд) на преодоление экономических последствий ограничений, введённых из-за коронавируса. Режим строгой изоляции в стране был введён 25 марта. Последний раз его продлевали до 17 мая.

По данным на 16 мая в Индии выявлено 86,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией, 2,7 тысячи человек скончались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько международных авиакомпаний уже объявили об изменениях в правилах перевозки пассажиров в условиях пандемии коронавируса. Так, например, национальный перевозчик ОАЭ будет пускать пассажиров на борт самолёта только после прохождения экспресс-теста на COVID-19.