Глава Русского дома в ЦАР вернулся из больницы после взрыва

Фото: maharlika.tv

Госпиталь в Банги

Руководитель Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый вернулся в столицу государства, город Банги, и продолжил работать, сообщили в беседе с РИА Новости его коллеги. 28 апреля он провел первую пресс-конференцию после выхода из больницы.

Руководитель Русского дома Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе. Сегодня он провел пресс-конференцию для местных журналистов, — сообщили собеседники агентства.

16 декабря 2022 года Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против Сытого. В его руках взорвалась посылка. Она была отправлена из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы. Позднее четыре сотрудника курьерской компании DHL были задержаны по делу о покушении на Сытого, свою причастность к преступлению они не признали.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Там уточнили, что 11 ноября глава Русского дома получил из Того посылку с фотографией его сына, проживающего во Франции, с запиской. В ней говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если русские «не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов».