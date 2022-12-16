Пригожин привел подробности покушения на главу «Русского дома» в ЦАР Пригожин: глава «Русского дома» в ЦАР думал, что в адресованной ему посылке лежит голова его сына

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина привели комментарий бизнесмена о покушении на жизнь главы «Русского дома» Дмитрия Сытого в столице ЦАР Банги. Там заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Ранее ему поступали угрозы убийства Сытого-младшего.

В пресс-службе «Конкорда» уточнили, что 11 ноября Сытому пришла из Того посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции, с запиской. В ней говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если русские «не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов».

Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Дмитрий Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв, — цитирует Пригожина пресс-служба.

В сообщении отмечается, что после взрыва Сытый успел сказать, что в записке было написано следующее: «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки». Пригожин, по данным пресс-службы, обратился в Министерство иностранных дел РФ с тем, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством — спонсором терроризма и проведение «досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников — США и других».

Ранее Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в Банги был совершен теракт против главы миссии «Русский дом». В его руках взорвалась посылка.

Факт покушения подтвердил пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин, уточнив, что состояние главы «Русского дома» расценивается как тяжелое, он контужен. Дипломат отметил, что покушение произошло за пределами посольства.