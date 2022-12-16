В столице ЦАР совершили теракт против «Русского дома» В столице ЦАР совершили теракт против главы «Русского дома» Сытого

Фото: Lefort Lenoble/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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В столице Центральноафриканской республики Банги совершён теракт против главы миссии «Русский дом», в его руках взорвалась посылка, сообщает RT со ссылкой на Содружество офицеров за международную безопасность. Кто отправил посылку, не сообщается. Факт покушения подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Владислав Ильин.

Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора «Русского дома» Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале, — сказал собеседник агентства.

Ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов сообщил, что разведка ЦАР получает информацию о подготовке Западом боевиков для провокаций в стране.

В свою очередь глава парламента страны Симплис Саранджи заявил, что российские военные инструкторы покинут территорию Центральноафриканской республики, как только проблемы безопасности будут полностью решены. Он подчеркнул, что инструкторы из России приезжают в Африку с целью обучить местных военных и их нахождение в стране полностью отвечает ее интересам.

Между тем в 05:10 на окраине турецкого Диярбакыра произошел взрыв, в результате которого пострадали девять полицейских, семь из них уже выписаны из больницы. Местные власти рассматривают данные действия как теракт. По данным правительства, автомобиль был подорван перед бронированным автобусом, перевозившим полицейских. Все пострадавшие отделались легкими травмами. Причастные к подрыву лица были взяты под стражу.