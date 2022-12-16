Стал известен отправитель посылки со взрывчаткой в ЦАР Посылка со взрывчаткой была отправлена главе Русского дома от имени Севильяно-Мингуэсы

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Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы, передает РИА Новости. Агентство также опубликовало коробку посылки, на которой указано имя отправителя. По сведениям РИА, полиция ЦАР инициировала расследование, как DHL доставила главе Русского дома посылку с бомбой.

Ранее Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против главы миссии «Русский дом» Дмитрия Сытого. В его руках взорвалась посылка.

Факт покушения подтвердил пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин, уточнив, что состояние главы «Русского дома» расценивается как тяжелое, он контужен. Дипломат отметил, что покушение произошло за пределами посольства.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Ранее ему поступали угрозы убийства Сытого-младшего.

Военкор Семен Пегов сообщил, что теракт против главы «Русского дома» в ЦАР мог быть подготовлен Главным управлением внешней безопасности Франции (DGSE). По его мнению, произошедшее демонстрирует «задел» Запада на дальнейший «террор в отношении официальных лиц Российской Федерации».