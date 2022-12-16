Стало известно о состоянии главы «Русского дома» в ЦАР после покушения В посольстве России в ЦАР заявили, что состояние Сытого после покушения стабильно тяжелое

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Состояние главы «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате покушения, тяжелое, он контужен, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он добавил, что врачи борются за его жизнь. Пресс-атташе российской дипмиссии в Банги Владислав Ильин отметил, что покушение произошло за пределами посольства.

Инцидент произошёл сегодня утром. Д. Сытый получил анонимную посылку со взрывчатым веществом. При вскрытии оно сдетонировало. Состояние здоровья стабильное тяжелое, — сообщили NEWS.ru в посольстве.

В дипмиссии РИА Новости сообщили, что принимают меры для предотвращения повторения подобных ЧП в дальнейшем. Там добавили, что глава «Русского дома» живет за пределами посольства и получил посылку через службу международной доставки.

Ранее в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщили, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против главы миссии «Русский дом», в его руках взорвалась посылка. Кто отправил посылку, не сообщается. Факт покушения подтвердил пресс-атташе посольства РФ Владислав Ильин.

Сытый получал письма с угрозами расправы еще до теракта. По данным организации, послания приходили из иностранных государств, в них анонимные недоброжелатели грозили убить Сытого и его семью.