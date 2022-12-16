WarGonzo: заказчиком теракта в ЦАР могут быть французские спецслужбы WarGonzo: теракт против главы «Русского Дома» в ЦАР могло готовить управление внешней безопасности Франции

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Управление внешней безопасности Франции (DGSE)

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что теракт против главы «Русского Дома» в ЦАР Дмитрия Сытого могло готовить главное управление внешней безопасности Франции (DGSE). По мнению канала, инцидент четко обрисовывает задел западных спецслужб на будущее, а именно - террор в отношении официальных лиц РФ.

По косвенным имеющимися данным заказчиками и организаторами теракта может выступать DGSE - Главное управление внешней безопасности Франции, которое давно уже не является самостоятельной структурой, а действует как филиал британской МИ-6 и американского ЦРУ, — говорится в сообщении WarGonzo.

Канал добавил, что приход России в Африку во Франции рассматривают как геополитическое поражение и произошедшее вполне укладывается в планы мести за потерянный регион традиционно французского влияния.

Ранее Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в Банги был совершен теракт против главы миссии «Русский дом». В его руках взорвалась посылка.

Факт покушения подтвердил пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин, уточнив, что состояние главы «Русского дома» расценивается как тяжелое, он контужен. Дипломат отметил, что покушение произошло за пределами посольства.