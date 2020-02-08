Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник возложил ответственность за обстрел украинскими военными населённого пункта Золотое-5 на президента Владимира Зеленского.
Ответственность за гибель граждан республики полностью ложится на верховного главнокомандующего украинской армией Владимира Зеленского, — сказал Пасечник.
По его словам, именно Зеленский отдал приказ ВСУ обстреливать жилые районы.
Также глава ЛНР подчеркнул, что украинский лидер намеренно «идёт по пути террора народа Донбасса».
Как ранее писал NEWS.ru, в эфире украинского телеканала «НАШ» произошла перепалка. Экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко заявила, что Украина восстановит контроль над госграницей во всей зоне конфликта, когда завершатся местные выборы.
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