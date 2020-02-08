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Отношения между Россией и Соединёнными Штатами находятся на самом низком уровне со времён окончания холодной войны. Так считает американский посол в РФ Джон Салливан.

Прибывший в Москву 16 января дипломат подчеркнул, что целью его работы и станет налаживание диалога между странами. При этом Салливан не знает, сколько времени на это уйдёт, и планирует действовать...