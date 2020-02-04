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В эфире украинского телеканала НАШ произошла перепалка. Экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко заявила, что Украина восстановит контроль над госграницей во всей зоне конфликта, когда завершатся местные выборы. По её словам, жители ДНР и ЛНР смогут выбрать своих кандидатов, а не угодных Киеву людей.

Вот чего они боятся: что эти люди войдут в украинский парламент. И как вы думаете, что нашим бедным националистам придется делать в этом парламенте, когда там появятся люди с совершенно диаметральной точкой зрения? — отметила политик.

В свою очередь подчеркнул Владимир Фесенко, что в Минских соглашениях не идёт речь о парламентских выборах. После этого он обвинил Бондаренко в том, что она защищает сторону, которая «воюет с Украиной».

Это гражданская война, — заключила Бондаренко, ссылаясь на обмен пленных.

Как писал NEWS.ru, глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник оценил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в конституцию страны. Он назвал документ подменой смысла и сути Минских соглашений, отдаляющий украинские власти от мирного урегулирования ситуации в Донбассе.