Евросоюз намерен создать «амбициозный союза США» после прихода Байдена

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз планирует воссоздать «амбициозный союз США» после того, как демократ Джо Байден станет президентом США.

Выборы в США открыли новые возможности. Участники саммита заявили о намерении воссоздать амбициозный союз с США, которые являются самым близким другом и партнёром, — заявил политик на пресс-конференции в пятницу после саммита ЕС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что основными приоритетами работы между Берлином и Вашингтоном при администрации Джо Байдена станут борьба с пандемией коронавируса, изменением климата, а также обеспечение свободной торговли. Политик поздравила демократа с избранием на пост президента США, пожелав ему счастья и успеха. Она подчеркнула, что рада сотрудничеству с новым американским президентом.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их результаты до сих пор не объявлены. Действующий президент США Дональд Трамп считает выборы сфальсифицированными. Он пытается добиться своей победы через суд.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд с требованием признать бюллетени, отправленные в день выборов 3 ноября и пересчитанные после закрытия, не имеющими законной силы. Ходатайство о подаче заявления Пакстона в суд поддержали 106 республиканцев из Палаты представителей. Окончательное голосование выборщиков должно состояться 14 декабря, тогда выборы в США должны официально завершиться.

Как писал NEWS.ru, в Белом доме заявили, что передача власти от Трампа к Байдену будет мирной. Об этом сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.