В Белом доме заявили, что передача власти от Трампа Байдену будет мирной

https://static.news.ru/photo/654ab5c4-38c4-11eb-9842-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: whitehouse/flickr.com

Возможно, уходящий президент Соединённых Штатов передаст власть новой администрации избранного президента Джо Байдена мирным путём. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Я знаю, что будет мирная передача власти, — отметил Кадлоу в интервью газете Washington Post.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Демократ Джо Байден, который, по предварительным данным, одержал победу на выборах президента США, надеется, что действующий американский лидер Дональд Трамп посетит его инаугурацию.

Он отметил, что присутствие на мероприятии его соперника по выборам продемонстрирует «мирную передачу власти», а также «окончание хаоса», который, по его словам, создал Трамп, сообщал NEWS.ru.