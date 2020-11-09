Меркель назвала главные приоритеты при работе с Байденом

https://static.news.ru/photo/fbcae2d6-2298-11eb-a009-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала основные приоритеты работы между Берлином и Вашингтоном при администрации Джо Байдена. К ним относятся борьба с пандемией COVID-19, изменением климата и обеспечение свободной торговли.

Дружба наших обеих стран доказывала свою ценность на протяжении десятилетий. Многие здесь, как и там, любят эту американо-немецкую дружбу. Это наша общая ценность, — заявила Меркель журналистам.

США и Германия являются союзниками по НАТО, разделяют ценности достоинства личности, демократии и верховенства права, подчеркнула канцлер. Обе страны должны совместно бороться с крупнейшими вызовами современности.

Плечом к плечу в тяжёлом испытании пандемии коронавируса, плечом к плечу в борьбе с потеплением климата и его глобальными последствиями, в борьбе с терроризмом, — отметила Меркель, говоря о сотрудничестве с администрацией Байдена.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. О победе Байдена сообщили крупнейшие американские СМИ, позже кандидат от Демократической партии заявил о своём избрании. Действующий глава государства Дональд Трамп считает, что выборы ещё далеки от завершения. Он хочет отстаивать свою правоту в суде. Тем не менее некоторые политики и главы государств поздравили Байдена с победой. Российский лидер Владимир Путин воздержался от поздравлений кандидата от Демократической партии.

Как писал NEWS.ru, глава Белого дома планирует устраивать митинги для оспаривания итогов выборов. Политик хочет продлить борьбу за пересчёт голосов в некоторых штатах.