Меркель обрадовалась будущему сотрудничеству с Байденом

https://static.news.ru/photo/e606dc76-212a-11eb-9cb9-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Christian Thiel via imago-images.de/Global look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента Соединённых Штатов.

Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом США. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха. Поздравляю также Камалу Харрис, избранную вице-президентом страны. Рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом. Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы хотим преодолеть большие вызовы этого времени, — цитирует РИА Новости заявление Меркель.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон первым из лидеров «ядерной пятёрки» поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах. Он также отметил, что США являются самым важным союзником Великобритании.

Ранее Джо Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.