«Призываем здравый смысл»: Эрдоган прокомментировал признание ДНР и ЛНР

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, сообщает турецкое информагентство Anadolu. Эрдоган также подчеркнул, что Турция как страна Черноморского региона готовит и реализует ряд мер в связи с напряжённостью между РФ и Украиной.

Мы считаем решение [России] неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право, — заявил глава Турции.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Эрдоган назвал «позитивным подходом» предложение президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции.

Ранее президент Турции заявил о готовности провести у себя в стране встречу между Украиной и РФ. О желании организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского он сообщал ещё 26 января, но пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что речь пока может идти лишь о визите Путина в Анкару, но не о встрече с Зеленским.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын также высказался на тему потенциальных санкций против России, заявив, что они смогут только отсрочить решение проблем и ничего не принесут Западу. Он добавил, что необходимо создать новые правила и принципы, с которыми обе стороны будут чувствовать себя в безопасности. По его словам, Россия действительно воспринимает НАТО как угрозу. Поэтому президент РФ Владимир Путин спустя 30 лет после развала Советского Союза хочет заново провести границы и обновить стратегические альянсы.