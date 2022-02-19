В Турции считают, что антироссийские санкции ничего не принесут Западу

Потенциальные санкции против России смогут только отсрочить решение проблем, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, пишет немецкая газета Welt. По его словам, такие меры ничего не принесут Западу. Он добавил, что необходимо создать новые правила и принципы, с которыми обе стороны будут чувствовать себя в безопасности.

Санкции против России ничего не принесут, они лишь отодвинут решение проблем. Лучше прислушаться к другой стороне и понять её стратегические сомнения, — сказал Калын.

Он выразил мнение, что Россия действительно воспринимает НАТО как угрозу. Поэтому президент РФ Владимир Путин спустя 30 лет после развала Советского Союза хочет заново провести границы и обновить стратегические альянсы.

Представитель президента Турции отметил, что в XXI веке появились новые вызовы, требующие создания новых правил и принципов, с которыми «обе стороны будут чувствовать себя в безопасности». При этом он подчеркнул, что это не означает, что нужно выполнить любое требование России, но стоит прислушаться к российской стороне.

Калын также заметил, что членство Турции в НАТО не означает, что Анкара не может иметь добрые отношения с Россией и Китаем.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Запад не может всё время предлагать Москве переговоры и «оливковую ветвь» в ответ на эскалацию вокруг Украины. По его словам, если она продолжится, то против РФ будут введены санкции.