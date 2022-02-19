В Евросовете заявили, что не могут бесконечно терпеть действия России

Запад не может всё время предлагать Москве переговоры и «оливковую ветвь» в ответ на эскалацию вокруг Украины, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности глава Европейского совета Шарль Мишель, передаёт ТАСС. По его словам, если она продолжится, то против РФ будут введены санкции.

Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации. <...> Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции, — заявил Мишель.

По его словам, Россия пыталась «разделить Запад», но «добилась обратного эффекта, сплотив страны Евросоюза, трансатлантических союзников и партнёров по всему миру».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не верит предупреждениям лидеров самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о подготовке наступления Украины в Донбассе. Он отметил, что обстрелы гражданских объектов на востоке Украины являются нарушением Минских соглашений и международных гуманитарных норм.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия не только не идёт на деэскалацию ситуации вокруг Украины, но и продолжает сосредотачивать войска на границе.

По словам главы МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщения об «аномальной активности Украины в Донбассе» являются не более чем попыткой России «сфабриковать предлог для вторжения».