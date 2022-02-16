Госдеп: Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия не только не идёт на деэскалацию ситуации вокруг Украины, но и продолжает сосредотачивать войска на границе. Он также выразил надежду, что ответ Кремля на предложения США по гарантиям безопасности в Европе может заложить основу для решения данной проблемы в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы не заметили деэскалацию. На самом деле мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше, — рассказал Прайс.

Накануне истекло время начала «вторжения» России на Украину, которое прогнозировали западные СМИ. Несмотря ошибку, многие издания заменили точное время (03:00 ночи по местному времени) на формулировку «нападёт в любой момент».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут оказывать давление на Украину и другие страны с тем, чтобы они вступали или не вступали в те или иные альянсы. Она отметила, что у каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность.

Она при этом отказалась комментировать действия Украины по подготовке к военному «вторжению» России. Она отметила, что каждый лидер должен принимать самостоятельные решения исходя из тех заявлений, которые были сделаны ранее относительно действий Москвы в регионе.