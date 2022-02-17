Трасс обвинила Россию в попытке «сфабриковать предлог для вторжения»

Сообщения об «аномальной активности Украины в Донбассе» являются не более чем попыткой России «сфабриковать предлог для вторжения», с таким заявлением выступила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, опубликовав его на своей странице в Twitter. Она также обвинила силовые структуры самопровозглашённых республик Донбасса в атаке на детский сад на Украине.

Это идёт прямо по сценарию Кремля, — написала она.

Кроме того, Трасс в своём аккаунте также разместила сообщения о том, что якобы силы Донецкой и Луганской народных республик «атаковали детский сад на Украине». При этом об интенсивных обстрелах с украинской стороны она умолчала. Также она выступила с утверждением, что у границы РФ и Украины появилось «более семи тысяч дополнительных военнослужащих».

Великобритания призывает Россию отвести свои войска, ещё есть время для дипломатии и деэскалации, — добавила она.

Ранее представители Донецкой и Луганской народных республик сообщили о повышении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ, в том числе из тяжёлого вооружения. В результате, как подчеркнули в ДНР, они были вынуждены ответить огнём. Об активных обстрелах в регионе сообщали также и источники в ОБСЕ. Свои встречные обвинения в адрес республик выдвинул и Киев.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заявил, что США видят, как некоторые российские войска медленно приближаются к украинской границе, пополняя запасы донорской крови. По его словам, возможности для диалога с Москвой не исчерпаны.