Три страны готовы предоставить площадку для переговоров РФ с США и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности провести у себя в стране встречу между Украиной и РФ, сообщили в канцелярии турецкого президента, передаёт ТАСС. В свою очередь Швейцария готова принять встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Для этой же встречи предложила свою площадку и Финляндия.

Президент с начала эскалации заявлял, что она должна быть решена дипломатическим путём, а также сообщил обеим сторонам о готовности [Анкары] с радостью провести встречу [между РФ и Украиной] на уровне лидеров или на техническом уровне, — отметили в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган заявил о желании организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского ещё 26 января. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что речь пока может идти лишь о визите Путина в Анкару, но не о встрече с Зеленским.

В свою очередь официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил о готовности принять встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее Лавров и Блинкен уже встречались в Женеве 21 января.

Площадку для новой возможной встречи главы МИД России и госсекретаря США готова предоставить и Финляндия, сообщили в канцелярии президента Финляндии со ссылкой на слова главы государства Саули Ниинистё. Возможность такой встречи уже обсуждается российской и американской сторонами.