Финляндия готова предоставить площадку для встречи Лаврова и Блинкена

Финляндия готова предоставить площадку для возможной встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщили РИА Новости в канцелярии президента Финляндии со ссылкой на слова главы государства Саули Ниинистё. Возможность такой встречи уже обсуждается российской и американской сторонами.

Если Финляндию попросят предоставить <...> место для переговоров Лаврова и Блинкена, Финляндия готова это сделать, — отметил Ниинистё.

Ранее западные СМИ сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждают точные даты встречи и переговоров. По их данным, российский дипломат предложил американскому коллеге несколько возможных вариантов и тот их принял.

До этого Блинкен предлагал Лаврову организовать встречу на следующей неделе. В качестве места проведения переговоров рассматривалась Женева. В этой связи постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассчитывает, что российская сторона примет предложение провести эту встречу. Дипломат выразила надежду, что Москва выберет «дипломатию вместо конфронтации».

Предыдущая очная встреча глав двух внешнеполитических ведомств прошла 21 января в Женеве. После этого дипломаты провели несколько телефонных переговоров, последний из них состоялся во вторник, 15 февраля.