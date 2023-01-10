Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы за призыв к бунту Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы за призывы к акциям протеста

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

В Иране бывший депутат меджлиса, известный борец за права женщин Фаэзе Хашеми-Рафсанджани получила пять лет тюремного заключения. Причиной для такого приговора стали призывы женщины в антиправительственным выступлениям. Об этом порталу «Хабер Фариси» рассказала адвокат правозащитницы Нида Шамс.

По ее словам, дочь бывшего главы исламской республики Али Акбара Хашеми-Рафсанджани была арестована 27 сентября. 60-летняя женщина получила обвинения в «сговоре против безопасности страны» и пропаганде против существующей системы госуправления«. Адвокат намерена обжаловать приговор в установленные законом сроки.

Ранее Хашеми-Рафсанджани уже оказывалась несколько раз за решеткой за участие в незаконных собраниях. Кроме того, в 2009 году ей было запрещено вести политическую и культурную деятельность в течение пяти лет. В минувшем марте активистку приговорили к 15 месяцам тюрьмы и наложили запрет на ведение какой-либо деятельности в соцсетях в течение двух лет.

В ноябре стало известно, что в Иране арестована племянница верховного лидера страны Али Хаменеи Фариде Морадхани. Причиной стал ее призыв к мировому сообществу разорвать все связи с правительством страны. Как рассказал брат Фариде Махмуд Морадхани, его сестра была арестована в среду, 23 ноября, после того, как она обратилась в прокуратуру согласно постановлению суда. В своем видеообращении Фариде призвала мировое сообщество разорвать связи с иранским режимом на фоне протестов, охвативших страну, и прекратить «любые сделки с Ираном».

6 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она носила «неправильный» головной убор. Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и ходила в платке.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения страны. По данным Iran International, всего с 17 сентября были убиты 469 протестующих и 61 сотрудник сил безопасности. В декабре стало известно, что правительство Ирана пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба для женщин.