В Иране полиция нравов до смерти забила девушку за головной убор В Иране скончалась девушка, которую «полиция нравов» избила за «неправильный хиджаб»

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Тегеране специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе», сообщает портал iranintl.com. Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок

Как отмечают СМИ, Амини арестовали сотрудники правоохранительных органов 13 сентября. После протеста брата Махсы, который был с ней во время ареста, полицейские сказали, что отвезут ее в центр содержания на допрос и освободят через час. Вместо этого она оказалась избита до состояния комы и попала в больницу. Амини пережила инсульт и сердечный приступ, ее почки отказали, она скончалась 16 сентября.

Официальные лица отрицают все обвинения и говорят, что у погибшей просто начались проблемы с сердцем.

В середине августа 2021 года сторонники движения «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) почти без боя захватили власть в Афганистане, после чего начали вводить ограничения в стране касательно девочек и женщин. Так, в рамках одного из ограничений ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться и преподавать в вузе. Он объяснил это решение исламскими законами.

Также талибы запретили женщинам заниматься спортом, а мужчинам — брить бороды и ходить в барбершопы.