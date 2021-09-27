Женщинам запретили учиться в Кабульском университете

Назначенный боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) новый ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться и преподавать в вузе. Он объяснил это решение исламскими законами. Об этом сообщает Axios.

Пока настоящая исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет позволено поступать в университеты или работать. Ислам превыше всего, — сказал ректор

Согласно строгому толкованию мусульманских законов талибами, женщинам и девушкам запрещено учиться и работать. Кроме того, женщинам разрешено выходить на улицу только в сопровождении члена семьи мужского пола.

Ранее афганских студенток обязали носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах. По словам нового министра образования Афганистана Абдула Баки Хаккани, это необходимо ради «защиты национальных и исторических ценностей».

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.