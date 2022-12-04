Iran International: Иран попросил Россию помочь с подавлением протестов

Фото: Ty O'Neil/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Ирана просят у России помощь в подавлении народных протестов, пишет Iran International со ссылкой на данные, предоставленные хакерами. Авторы публикации утверждают, что Тегеран рассчитывает получать консультации от компетентных лиц из Москвы. Кроме этого, в тексте подчеркиваются, что власти обеспокоены ограниченными ресурсами как в живой силе, так и с техникой.

Как заявляют авторы Iran International, российская разведка может «подслушивать западные коммуникации» и таким образом сообщать актуальные сведения о характере и силе протестного движения в стране. Именно эти сведения и нужны властям Ирана, которые уже готовятся к долгосрочной конфронтации с протестующими.

До этого о том, что Тегеран просит помощи у Москвы, заявляли в Белом доме США.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения Ирана. Манифестации продолжались несколько недель, при этом протестные акции возобновляются и по сей день.

По данным Iran International, всего с 17 сентября были убиты 469 протестующих и 61 сотрудник сил безопасности. Также были арестованы 18 тысяч демонстрантов, в отношении некоторых вынесены смертные приговоры, однако ни один не был исполнен.