Иран пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба для женщин

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Правительство Ирана пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба для женщин на фоне масштабных протестов среди местного населения, пишет The Guardian. По словам генпрокурора страны Мохаммада Джафара Монтазери, обсуждение идет во всех ветвях власти, несмотря на то что их представляют политики-консерваторы.

И парламент, и судебные органы работают над вопросом о том, нужны ли какие-либо изменения в законе, — сказал он.

В свою очередь президент Ирана Ибрахим Раиси публично заявил, что республиканские и исламские основы государства закреплены конституционно. При этом он добавил, что есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения страны. Манифестации продолжались несколько недель, при этом протестные акции возобновляются и по сей день.

По данным Iran International, всего с 17 сентября были убиты 469 протестующих и 61 сотрудник сил безопасности. Также были арестованы 18 тысяч демонстрантов, в отношении некоторых вынесены смертные приговоры, однако ни один не был исполнен.