В Иране начались волнения после гибели 22-летней девушки

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Полицейские применили слезоточивый газ для разгона акции протеста на западе Ирана, состоявшейся после похорон 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, сообщает Al Jazeera. В публикации отмечается, что официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем.

Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле, — рассказали родственники девушки.

После инцидента в Сети появился ролики, в которых иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки, а также режут волосы и рвут хиджаб. Снятие хиджаба в Иране является преступлением.

16 сентября в Тегеране специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и избил в участке Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок. Официальные лица отрицают все обвинения и говорят, что у погибшей просто начались проблемы с сердцем.