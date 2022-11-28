Западные СМИ сообщили об аресте племянницы верховного лидера Ирана CNN: племянницу лидера Ирана Хаменеи арестовали за призывы разорвать отношения со страной

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

В Иране арестована племянница верховного лидера страны Али Хаменеи Фариде Морадхани. Причиной стал ее призыв к мировому сообществу разорвать все связи с правительством страны. Об этом сообщают телекомпания CNN и агентство Reuters.

Как рассказал брат Фариде Махмуд Морадхани, его сестра была арестована в среду, 23 ноября, после того, как она обратилась в прокуратуру согласно постановлению суда.

В своем видеообращении Фариде призвала мировое сообщество разорвать связи с иранским режимом на фоне протестов, охвативших страну, и прекратить «любые сделки с Ираном».

Она заявила, что местные жители пребывают в состоянии войны со сторонниками режима и призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана, а также выслать иранских представителей из своих стран.

В настоящее время в Иране продолжаются протесты, начавшиеся после смерти 22-летней Махсы Амини. По мнению общественности, девушка была избита до смерти в отделении полиции из-за «неправильного» ношения хиджаба.

Ранее стало известно, что иранский футболист Али Даеи, до недавнего времени являвшийся рекордсменом всех времен по голам за национальные сборные, приговорен к смертной казни на родине. Бывшего нападающего обвиняют в участии в акциях протеста. Сообщается, что Даеи в настоящее время находится под стражей. Помимо него по аналогичным обвинениям будут казнены еще 15 тысяч человек. Футболист был задержан 27 октября в гостинице, а до этого у него отобрали паспорт за активную поддержку протестов в соцсетях.

Также сообщалось, что в Иране экс-игрока национальной сборной по футболу Вурию Гафури арестовали за «пропаганду против государства». Сейчас 35-летний Гафури выступает за местный «Фулад».