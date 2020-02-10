Ещё один гражданин Украины заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел страны.
По данным ведомства, эту информацию подтвердили в МИД Японии,
Да. МИД Японии в рабочем порядке подтверждает эту информацию, — ответили дипломаты на соответствующий вопрос журналистов.
Всего на борту 25 украинцев, все они — члены экипажа. В настоящий момент граждане страны сняты с судна и госпитализированы.
Ранее NEWS.ru писал, что около ста пассажиров лайнера жалуются на недомогание и жар, коронавирус был выявлен у членов экипажа: филипинцев и украинцев.
К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.
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