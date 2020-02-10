https://static.news.ru/photo/2247ce38-4c02-11ea-b53b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Ещё один гражданин Украины заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел страны.

По данным ведомства, эту информацию подтвердили в МИД Японии, передаёт «Интерфакс-Украины».

Да. МИД Японии в рабочем порядке подтверждает эту информацию, — ответили дипломаты на соответствующий вопрос журналистов.

Всего на борту 25 украинцев, все они — члены экипажа. В настоящий момент граждане страны сняты с судна и госпитализированы.

Ранее NEWS.ru писал, что около ста пассажиров лайнера жалуются на недомогание и жар, коронавирус был выявлен у членов экипажа: филипинцев и украинцев.

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.