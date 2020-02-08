https://static.news.ru/photo/62411148-4ba3-11ea-9e06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/GlobalLookPress

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Количество инфицированных вирусом превысило 40 тысяч человек. Также сообщается о том, что более 3,2 тысяч человек выздоровели.

Отмечается, что 632 человека уже выписаны из больницы.

По последним данным, количество заразившихся за сутки увеличилось на 3 062 человек, а смертельных случаев выросло на 97.

Ранее NEWS.ru ранее, китайское правительство вложило в борьбу с угрозой коронавируса нового типа в общей сумме $10,3 млрд.