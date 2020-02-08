Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Об этом
Количество инфицированных вирусом превысило 40 тысяч человек. Также сообщается о том, что более 3,2 тысяч человек выздоровели.
Отмечается, что 632 человека уже выписаны из больницы.
По последним данным, количество заразившихся за сутки увеличилось на 3 062 человек, а смертельных случаев выросло на 97.
Ранее NEWS.ru ранее, китайское правительство вложило в борьбу с угрозой коронавируса нового типа в общей сумме $10,3 млрд.
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