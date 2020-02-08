Китайские власти всех уровней вложили в борьбу с угрозой коронавируса нового типа суммарно $10,3 млрд по состоянию на 8 февраля.
Центральное правительство вложило в профилактику заболеваемости и контроль за распространением вируса примерно $2,5 млрд, остальную сумму предоставили финучреждения всех уровней власти,
Как писал NEWS.ru ранее, правительство РФ распорядилось создать в стране запас индивидуальных средств защиты на случай распространения коронавируса нового типа по российской территории.
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