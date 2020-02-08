https://static.news.ru/photo/7207d0dc-4b97-11ea-b6f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zeguo/Xinhua

Китайские власти всех уровней вложили в борьбу с угрозой коронавируса нового типа суммарно $10,3 млрд по состоянию на 8 февраля.

Центральное правительство вложило в профилактику заболеваемости и контроль за распространением вируса примерно $2,5 млрд, остальную сумму предоставили финучреждения всех уровней власти, передаёт РБК со ссылкой на Минфин КНР.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство РФ распорядилось создать в стране запас индивидуальных средств защиты на случай распространения коронавируса нового типа по российской территории.