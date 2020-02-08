https://static.news.ru/photo/c4164230-4a8b-11ea-8762-fa163e074e61_660.jpg Лайнер Diamond Princess Фото: Xinhua/Global Look Press

В Японии около ста пассажиров круизного лайнера Diamond Princess жалуются на жар и плохое самочувствие.

Об этом сообщает агентство «Киодо». Сейчас судно стоит на карантине в порту города Иокогама. Всего на его борту находятся 3,7 тысячи граждан разных стран, в том числе России. Уже эвакуированы 64 пассажира, у которых обнаружили признаки коронавируса 2019-nCoV. Россиян среди эвакуированных нет.

Министерство здравоохранения, благосостояния и труда Японии намерено в срочном порядке взять анализы у пассажиров, пожаловавшихся на плохое самочувствие.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пассажирам круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в Японии из-за коронавируса, первое время не давали воду, рассказал в интервью NEWS.ru звёздный стилист Аркадий Булгатов, находившийся на борту.