В Японии около ста пассажиров круизного лайнера Diamond Princess жалуются на жар и плохое самочувствие.
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Министерство здравоохранения, благосостояния и труда Японии намерено в срочном порядке взять анализы у пассажиров, пожаловавшихся на плохое самочувствие.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пассажирам круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в Японии из-за коронавируса, первое время не давали воду, рассказал в интервью NEWS.ru звёздный стилист Аркадий Булгатов, находившийся на борту.
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